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صحوة النصر تقلق الأهلي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
صحوة النصر تقلق الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار الجماهير إلى مباراة النصر ضد الأهلي اليوم، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، للظهور بشكل مميز وتحقيق فوز جديد بدوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بدوري روشن

وتُقام مباراة النصر ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

مباراة النصر والأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

النصر يسعى لمواصلة انتفاضته

ويدخل العالمي، مباراة النصر ضد الأهلي اليوم بهدف مواصلة انتفاضته، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في دوري روشن السعودي، بعد بدايته المتعثرة بالخسارة أول جولتين، للتقدم خطوة جديدة في جدول ترتيب البطولة.

نادي النصر - الدوري السعودي
لاعبو العالمي في الدوري – المصدر @AlNassrFC

ويعول المدرب البرتغالي لويس كاسترو على اللاعبين أصحاب الخبرات، وفي مقدمتهم النجم كريستيانو رونالدو، خاصة أن معنويات الفريق مرتفعة، بعد الفوز على برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة النصر اليوم، وملاحقة الاتحاد على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويعول مدربه ماتياس يايسله على تألقه لاعبيه، وفي مقدمتهم فيرمينو ورياض محرز.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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