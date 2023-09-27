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للدورة الـ22

صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ22 من الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية.

نتيجة الأهلية

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).

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البطاقة الرقمية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

وتأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.

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