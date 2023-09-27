صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام طريقة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية وظائف شاغرة لدى طيران الرياض الخطيب: نتوقع الوصول لـ 3 ملايين سائح صيني سنويًا التخصصي ينجح في إجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان وزارة الدفاع تستقطب وتوظف الكوادر المتميزة
أعلن عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ22 من الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.
وتأتي مبادرة البطاقة الرقمية ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج تطوير المنظومة الرقمية لقطاع التنمية الاجتماعية والذي يعمل على تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة، بما يسهل الوصول إليها، ويعزز مستوى الذكاء الرقمي.