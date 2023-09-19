صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار

أظهر مقطع متداول متطوعًا ليبيًا بإحدى فرق الإنقاذ ينتشل جثة عالقة تحت الركام، ليكتشف أنها جثة والده المفقود جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة.

صراخ المتطوع

وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث سمع صراخ المتطوع الليبي الذي لم يستطع تمالك نفسه، بعدما تعرف على جثة والده أثناء مشاركته في عمليات البحث.

وتستمر فرق الإنقاذ والمتطوعين بمواصلة العمل بحثا عن آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة وفي البحر وعلى الشواطئ في ليبيا،عقب اجتياح الإعصار المتوسطي دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وتسبب في آلاف القتلى والمفقودين.