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صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن مبالغ الدعم الخاصة بدفعة شهر سبتمبر لم تصرف بعد، وحال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” وانطبقت معايير الاستحقاق على مقدم الطلب، سيشمله دعم سبتمبر.

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استحقاق سبتمبر

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: متى يظهر المبلغ المستحق في البرنامج؟

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دعم سبتمبر

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، ورد على السائل قائلًا: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 24/ 8/ 2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 سبتمبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

موعد صرف دعم سبتمبر

في وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر الجاري، حيث نشر البرنامج إنفوجراف متضمنًا موعد الدعم الذي تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر 2023 وفق الآلية الزمنية لصرف الدعم.

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