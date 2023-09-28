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بعد انخفاض المخزونات في مركز تخزين رئيسي بالولايات المتحدة

صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اقتربت أسعار النفط من مستوى 95 دولارًا مع تقلص المخزونات مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار خام برنت، اليوم الخميس، وسط توقعات الخبراء أن صعود الدولار ومخاوف الفائدة لن يمنعا ارتفاعات أسعار خام برنت.

100 دولار للبرميل

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إنه اقترب النفط من مستوى 100 دولار للبرميل بعد انخفاض المخزونات في مركز تخزين رئيسي بالولايات المتحدة إلى مستويات حرجة.

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وارتفع مؤشر النفط الأمريكي لفترة وجيزة إلى 95 دولارًا للبرميل، حيث أثار تضاؤل المخزونات في مركز تخزين رئيسي المخاوف بشأن انخفاض إمدادات النفط الخام على مستوى العالم. ولامس خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول دون تغيير يذكر.

أسباب ارتفاعات النفط

وكان الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوعًا بانخفاض المخزونات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم العقود الآجلة الأمريكية.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة فوق هذا السعر بعدما قفز بنسبة 3.6% يوم الأربعاء، وهو أكبر صعود يقتنصه منذ أوائل مايو الماضي. وانخفضت المخزونات في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما –نقطة التسليم الرئيسية للخام الأميركي– إلى أقل بقليل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022 وقريب من الحد الأدنى للمخزونات في المؤسسة.

انخفاض مخزونات النفط الأمربكية

قالت أمريتا سين، المؤسسة المشاركة ورئيسة قسم الأبحاث في شركة “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects) الاستشارية، في حوار مع تلفزيون بلومبرغ: “أخشى أننا استهلكنا كثيراً من المخزونات في خضم هذه الظروف السوقية، والنتيجة هي أن المخزونات تجف في مركز كوشينغ بالولايات المتحدة حالياً”.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة أمس الأربعاء، انخفضت مخزونات الخام الأميركية على المستوى الوطني أكثر من المتوقع، ما يوفر دليلاً على مدى سرعة تشديد السوق بسبب تخفيضات الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا. وقفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو الثلث منذ نهاية يونيو، ويتجه الآن نحو تحقيق أكبر صعود فصلي له منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى تفاقم التضخم وتسبب في عراقيل جديدة للبنوك المركزية.

توقعات أوبك

في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت منظمة “أوبك” عجزاً يصل إلى 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في الربع الرابع. وفي ظل مرونة الطلب في الولايات المتحدة والصين، يرى كثيرون في السوق الآن أن وصول سعر البرميل إلى 100 دولار لا مفر منه، حتى رغم ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية في شركة “آي إن جي غروب” (ING Groep NV): “إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتجاوز سعر خام برنت عتبة 100 دولار للبرميل. مع ذلك، نعتقد أن أي تجاوز لهذا المستوى سيكون قصير الأجل نسبياً، نظراً للضغوط المتزايدة التي من المرجح أن تُمارس على (أوبك+) لتقليص خفض الإمدادات”.

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