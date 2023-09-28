صعود الدولار لن يمنع ارتفاعات النفط بعدما اقترب سعره لـ 100 دولار

اقتربت أسعار النفط من مستوى 95 دولارًا مع تقلص المخزونات مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار خام برنت، اليوم الخميس، وسط توقعات الخبراء أن صعود الدولار ومخاوف الفائدة لن يمنعا ارتفاعات أسعار خام برنت.

100 دولار للبرميل

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إنه اقترب النفط من مستوى 100 دولار للبرميل بعد انخفاض المخزونات في مركز تخزين رئيسي بالولايات المتحدة إلى مستويات حرجة.

وارتفع مؤشر النفط الأمريكي لفترة وجيزة إلى 95 دولارًا للبرميل، حيث أثار تضاؤل المخزونات في مركز تخزين رئيسي المخاوف بشأن انخفاض إمدادات النفط الخام على مستوى العالم. ولامس خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول دون تغيير يذكر.

أسباب ارتفاعات النفط

وكان الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوعًا بانخفاض المخزونات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم العقود الآجلة الأمريكية.