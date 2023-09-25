Icon

إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر سبتمبر Icon “93 حلم تحقق” تروي إنجازات السعودية بواحة الملك سلمان Icon الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 38 وظيفة شاغرة Icon العثور على تمساح في فمه بقايا جثة بشرية Icon اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon الزكاة تدعو للاستفادة من مهلة مبادرة الإعفاء من الغرامات Icon صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال Icon جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية Icon إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن Icon بدء تداول أسهم “لومي للتأجير” في السوق السعودية الرئيسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” صفقة خاصة على 122.8 ألف سهم من أسهم مصرف الراجحي بسعر 67.5 ريال للسهم.

قيمة الصفقة

وبلغت قيمة الصفقة الخاصة الإجمالية وفقا لبيان على “تداول”، نحو 8.3 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً
أنشطة تفاعلية للدفاع المدني خلال احتفائه باليوم الوطني الـ 93

أنشطة تفاعلية للدفاع المدني خلال احتفائه باليوم الوطني الـ 93

سفير اليابان يزور فعالية عز الوطن 2 مرتدياً الثوب السعودي

سفير اليابان يزور فعالية عز الوطن 2 مرتدياً الثوب السعودي

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 الراجحي 67.5 122,756.00 8,286,030.00

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية
السعودية اليوم

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية

السعودية اليوم
موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030
السعودية اليوم

موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو...

السعودية اليوم
غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة

السعودية اليوم
مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي
السوق

مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة...

السوق
رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب
الرياضة

رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب

الرياضة
أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية