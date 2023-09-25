صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال

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نفذت اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 في سوق الأسهم السعودية “تداول” صفقة خاصة على 122.8 ألف سهم من أسهم مصرف الراجحي بسعر 67.5 ريال للسهم.
وبلغت قيمة الصفقة الخاصة الإجمالية وفقا لبيان على “تداول”، نحو 8.3 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|الراجحي
|67.5
|122,756.00
|8,286,030.00