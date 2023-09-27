صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 5 ملايين

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر 2023، تنفيذ صفقة خاصة على 150 ألف سهم من أسهم البنك الأهلي بسعر 33.35 ريال للسهم.
وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية، وفقا لما أعلنته “تداول”، 5 ملايين ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|الأهلي
|33.35
|150,000.00
|5,002,500.00