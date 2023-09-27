صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 5 ملايين

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر 2023، تنفيذ صفقة خاصة على 150 ألف سهم من أسهم البنك الأهلي بسعر 33.35 ريال للسهم.

قيمة الصفقة الإجمالية

وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية، وفقا لما أعلنته “تداول”، 5 ملايين ريال.