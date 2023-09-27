Icon

8 فرص لاستعادة درجات السلوك المحسومة على الطلاب Icon السعودية تعزي العراق في ضحايا حريق قاعة الأفراح بـ نينوى Icon كنز أثري جديد في مصر يبوح بسر غير مسبوق Icon 5 مزايا لوثيقة العمل الحر للباعة الجائلين Icon صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 5 ملايين Icon 20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش ساجا Icon جائزة الأميرة صيتة تعلن إطلاق دورتها الـ 11 وتكرم الفائزين Icon إنذار أحمر لـ مكة وعسير: أمطار وصواعق رعدية Icon كليات عنيزة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة Icon انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
على 150 ألف سهم من أسهم البنك الأهلي

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 5 ملايين

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 5 ملايين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر 2023، تنفيذ صفقة خاصة على 150 ألف سهم من أسهم البنك الأهلي بسعر 33.35 ريال للسهم.

قيمة الصفقة الإجمالية

وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية، وفقا لما أعلنته “تداول”، 5 ملايين ريال.

قد يهمّك أيضاً
مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند

مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند

الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم

الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 الأهلي 33.35 150,000.00 5,002,500.00

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

السعودية اليوم
نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية
السعودية اليوم

نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا...

السعودية اليوم
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

السعودية اليوم
إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان
أخبار أمنية

إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

أخبار أمنية
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات للحدث
السعودية اليوم

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر

آخر الاخبار
مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني
السعودية اليوم

مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي...

العالم