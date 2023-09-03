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صفقة كاراسكو تعوض عثرات الشباب السعودي

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
صفقة كاراسكو تعوض عثرات الشباب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح البلجيكي يانيك كاراسكو نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قريبًا من الانضمام لنادي الشباب السعودي، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

وسينتهي عقد النجم البلجيكي مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يرحب نادي العاصمة الإسبانية بخسارته بالمجان وفضّل بيعه مقابل مبلغ مالي.

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 نتائج غير متوقعة لـ الشباب السعودي بدوري روشن

وستنهي الصفقة العثرات التي تعرض لها نادي الشباب في دوري روشن منذ بداية الموسم حيث خسر الليث 3 مباريات من أصل 5 جولات ليتواجد في المركز الـ 17 “قبل الأخير” برصيد نقطتين، كما أن وجود اللاعب في الناحية الهجومية سيفيد الليث وتأتي الصفقة تلبية لمطالب جماهير الشباب بعد تراجع النتائج منذ بداية الموسم.

وفي وقت سابق، علق المدير الفني دييغو سيميوني، على أنباء اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو من الانضمام إلى الشباب السعودي.

كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد

وتحدث سيميوني في تصريحات صحافية عن اقتراب النجم البلجيكي من الانضمام للشباب في الميركاتو الصيفي الحالي، قائلًا: “أنا أحب يانيك كاراسكو، لقد قدم دائمًا أفضل ما لديه وأنا ممتن له”.

وواصل المدرب الأرجنتيني تصريحاته بشأن كاراسكو، قائلًا: “لقد شعر بالحاجة إلى المغادرة، رغم أن الأمر ليس رسميًّا، وإذا كان صحيحًا، سنلتقي في الرياض لتناول القهوة لأنني أهتم به”.

وأشارت تقارير إلى أن الشباب توصل لاتفاق مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع كاراسكو هذا الصيف بمقابل 15 مليون يورو، وسيُسافر لإنهاء الفحوصات والتوقيع، حيث سيوقع على عقد ممتد لـ3 مواسم.

كاراسكو

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