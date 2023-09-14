صفقتان خاصتان في سوق نمو بقيمة 2 مليون

شهد السوق الموازية “نمو” اليوم الخميس، تنفيذ صفقتين خاصتين على 26.3 ألف سهم من أسهم شركتي الراشد للصناعة ومنزل الورق.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقتين، بحسب ما ورد في تداول اليوم، نحو 2 مليون ريال.

سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضًا 78.88 نقطة، ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و10.00%.