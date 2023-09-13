صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– مساعد قانوني (Paralegal)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (القانون) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).
– خبير الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability Expert)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في أي تخصص متعلق (بالاستدامة)
– رئيس أعلى للخدمات المشتركة (Senior Leadership – Shared Services)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلهم.
– أخصائي تسليم المشاريع الاستراتيجية (Strategic Project Delivery)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، إدارة مشاريع، هندسة) أو ما يعادلهم.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا