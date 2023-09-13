صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– مساعد قانوني (Paralegal)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (القانون) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).

– خبير الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability Expert)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في أي تخصص متعلق (بالاستدامة)

– رئيس أعلى للخدمات المشتركة (Senior Leadership – Shared Services)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلهم.

– أخصائي تسليم المشاريع الاستراتيجية (Strategic Project Delivery)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، إدارة مشاريع، هندسة) أو ما يعادلهم.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا