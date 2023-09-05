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بقيمة 491.19 مليون ريال

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
المواطن - واس

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال بيع حصته البالغة 10.92٪، التي تعادل 8،186،455 سهماً في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (“غازكو” أو “الشركة”)، وذلك من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال سعودي.

شراء حصة صندوق الاستثمارات

وقامت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها.

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وأكد مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري، أن هذه الصفقة تأتي ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وتعكس هيكلة الصفقة عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية السعودية.

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