صندوق البيئة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلن صندوق البيئة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير تنفيذي.

من ضمن المسؤوليات:

1- تقديم المساعدة في العمليات الإدارية المرتبطة بالقسم أو الوظيفة.

2- القيام بالأعمال المكتبية المتنوعة، مثل التجميع، والترتيب، والتصفية، وتوزيع واسترجاع المستندات والبريد.

3- كتابة المراسلات، الخطابات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

4- تطوير وتجميع البيانات والتقارير بما في ذلك الرسوم البيانية والجداول والمخططات البيانية، والعروض المتعلقة بالعمليات وأهداف الأعمال.

5- استقبال الزوار بطريقة ودية واحترافية.

من ضمن الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة المكتبية، تخصصات السكرتارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

3- إتقان استخدام مايكروسوفت أوفيس (Outlook، Word).

4- القدرة على التكيف مع جدول عمل متغير بشكل كبير.

5- الإلمام الجيد بجميع منتجات مايكروسوفت أوفيس.

6- القدرة على العمل بشكل مستقل والرغبة في العمل مع الزملاء لضمان الدعم الإداري المتسق والفعال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1445/02/29هـ الموافق 2023/09/17م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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