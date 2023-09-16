صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي إدارة مرافق (Facility Management Specialist)
– المدير التنفيذي للمحاسبة (Accounting Executive Director)
– خبير تمويل المشاريع (Project Finance Expert)
– أخصائي تمويل المشاريع (Project Finance Specialist)
– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة المدنية
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا