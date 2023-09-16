صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي إدارة مرافق (Facility Management Specialist)

– المدير التنفيذي للمحاسبة (Accounting Executive Director)

– خبير تمويل المشاريع (Project Finance Expert)

– أخصائي تمويل المشاريع (Project Finance Specialist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المالية

– المحاسبة

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة المعمارية

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة المدنية

نبذة عن الصندوق:

تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا