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لحملة البكالوريوس فأعلى

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية الوطني (صندوق حكومي) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي إدارة مرافق (Facility Management Specialist)
– المدير التنفيذي للمحاسبة (Accounting Executive Director)
– خبير تمويل المشاريع (Project Finance Expert)
– أخصائي تمويل المشاريع (Project Finance Specialist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة المدنية

نبذة عن الصندوق:

تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) بتاريخ 1439/01/13هـ، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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