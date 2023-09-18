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صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة الكهربائية.
– أو تخصصات ذات صلة

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الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي إدارة المرافق.
2- أخصائي تمويل المشاريع.
3- مدير استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات.
4- المدير التنفيذي للمحاسبة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة سالك؛ عبر موقع (LinkedIn):

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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