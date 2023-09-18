صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن صندوق التنمية الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
– المالية.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة الكهربائية.
– أو تخصصات ذات صلة
1- أخصائي إدارة المرافق.
2- أخصائي تمويل المشاريع.
3- مدير استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات.
4- المدير التنفيذي للمحاسبة.
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة سالك؛ عبر موقع (LinkedIn):
رابط التقديم: ( اضغط هنا )