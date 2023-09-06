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احتواء التضخم وانخفاض معدل البطالة

صندوق النقد يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية 4.9 %

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
صندوق النقد يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية 4.9 %
المواطن - فريق التحرير

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أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في السعودية، مؤكدًا أن مسيرة التحول الاقتصادي في السعودية تمضي بخطى متسارعة.

جاء ذلك في تقرير في ختام مشاورات المادة الرابعة السنوية بين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والسعودية.

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احتواء التضخم

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.

وأضاف الصندوق أنه “بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب -بناء على قرارات أوبك+ من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويًا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات”.

كما لفت إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.8 بالمئة في مايو 2023، ووصلت معدلات البطالة إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.6 بالمئة، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 بالمئة، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 بالمئة.

تقليل الاعتماد على النفط

وأكد أن السعودية أحرزت تقدمًا في تقليل اعتمادها على النفط، لافتًا إلى أن الاستثمارات غير النفطية في الدولة ارتفعت 45 % بدعم من المشروعات العملاقة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بتحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل من بينها التحول الرقمي، مشيرًا كذلك إلى إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل رؤية السعودية 2030، التي ساعدت على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج تنويع النشاط الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط.

وأوصى صندوق النقد الدولي السعودية بالحفاظ على زخم الإصلاحات من أجل تحقيق النمو الشامل وتعزيز الصلابة بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط.

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