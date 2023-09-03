صواعق تقتل 10 أشخاص في ولاية أوديشا الهندسية

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توفي عشرة أشخاص، وأصيب آخرون بسبب تأثير صواعق البرق التي ضربت ولاية أوديشا الواقعة شمال شرقي الهند.
وأوضحت وسائل إعلامية هندية نقلاً عن السلطات المحلية، أن صواعق البرق أودت بحياة عشرة أشخاص في ست مناطق مختلفة بالولاية التي شهدت هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.
ولقي أربعة أشخاص حتفهم في منطقة خوردا، واثنان آخران في بولانجير، وواحد في كل من: أنجول وبوده وجاغاتسينغبور ودينكانال.
ومن جهتها، أوصت إدارة الأرصاد الجوية الهندية بأخذ الاحتياطات والاحتماء في أماكن آمنة أثناء نشاط العواصف الرعدية والصواعق، فيما توقعت وضعا مشابها في عدة مناطق بالولاية خلال الأيام الأربعة المقبلة.
وفي سبتمبر الماضي، توفي 11 شخصا، بسبب العواصف الرعدية والصواعق التي ضربت ولاية بيهار شرقي الهند.