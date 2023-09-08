صواعق قوية تضرب بحر القنفذة

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وثق مقطع فيديو صواعق قوية في بحر القنفذة، من خلال سحابة بدأت في تهامة ووصلت بكل قوتها إلى السواحل وصولًا للبحر؛ ما أدى لحدوث بروق نشطة.
ونشر المصور المهتم بأحوال الطقس عبدالله الحربي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، لقطات من الصواعق التي ضربت بحر القنفذة اليوم.
ولفت إلى وجود سحب خريفية استوائية والتي تدل على قوة الأحمال الحرارية هذه الأيام.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.
🔴 صواعق قوية جداً في بحر القنفذة .. سحابة القنفذة نشأت في تهامة ووصلت بكل قوتها الى السواحل ودخلت البحر وبروقها نشطة …. سحب خريفية استوائية تدل على قوة الاحمال الحرارية هذه الايام #ساعه_استجابه pic.twitter.com/MUVmgy2tfh
— عبدالله الحربي (@Abdul_Hrb) September 8, 2023