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بدأت في تهامة وصولًا للبحر

صواعق قوية تضرب بحر القنفذة

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
صواعق قوية تضرب بحر القنفذة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو صواعق قوية في بحر القنفذة، من خلال سحابة بدأت في تهامة ووصلت بكل قوتها إلى السواحل وصولًا للبحر؛ ما أدى لحدوث بروق نشطة.

ونشر المصور المهتم بأحوال الطقس عبدالله الحربي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، لقطات من الصواعق التي ضربت بحر القنفذة اليوم.

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ولفت إلى وجود سحب خريفية استوائية والتي تدل على قوة الأحمال الحرارية هذه الأيام.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.

 

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