صورة السفينة وسط صحراء أرال فوتوشوب

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تداول رواد مواقع التواصل صورة زعم ناشروها أنها تظهر سفينة في بحر أرال الجاف الواقع بين أوزبكستان وكازاخستان.
ويوضح الخبراء، أن هذا البحر يشهد تقلصاً مستمراً منذ نصف قرن وفيه سفن متروكة، إلا أن الصورة المتداولة مصممة رقمياً باستخدام برنامج فوتوشوب.
وتظهر في الصورة سفينة مهجورة وسط رمال يبدو أنها صحراء.
وجاء في التعليق المرافق لها “قد تظنها من خيال رسام لكنها للأسف حقيقة، إنها من بحر الأرال الذي جف وتحول إلى صحراء”.
ويشهد هذا البحر الذي كان يعد رابع أكبر مساحة مائية محاطة بأراض تقلصا باستمرار منذ نصف قرن، ويتم تحميل مشاريع الري العائدة إلى الحقبة السوفياتية المسؤولية عن هذه الكارثة البيئية الكبرى.
وقبل قرابة ثلاثين عاماً انقسم إلى جزأين “بحر أرال الصغير” شمالا ويقع في أراضي كازاخستان و”بحر أرال الكبير” جنوبا ويقع بين كازاخستان وأوزبكستان، وفي العام 2000 انقسم “بحر أرال الكبير” بدوره إلى جزئين “الجزء الشرقي” و”الجزء الغربي”.
وقد وزعت وكالة فرانس برس خلال السنوات الماضية صوراً لسفن مهجورة ضمن ما يعرف بـ”مقبرة السفن” في بحر أرال. ويمكن العثور على عشرات الصور ومقاطع الفيديو لهذه السفن في مواقع عدة.