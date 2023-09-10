صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة

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جاءت الصورة الجماعية لقادمة قمة العشرين في صدارة اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعد القرار الذي اتخذه مودي باستغلال اليوم الثاني والأخير من قمة مجموعة العشرين لتذكير ضيوفه برمز الأمة، وكان بمثابة رسالة أخرى تشير إلى صعود الهند.
وتعد الصورة الجماعية تقليدًا لمجموعة العشرين، فيما يقدم لمحةً نادرةً وصريحةً عن التفاعل بين الزعماء، بينما غاب عن تشكيلة هذا العام الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما لم يحضر القمة وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها. وكان أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك (الذي نادراً ما يغادر الأميركتين) غائباً أيضاً.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن الصورة لن تكون جماعية على النحو التقليدي بسبب الخلاف على أن تشمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حل محل بوتين.
ولم يكن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وحرب بوتين على أوكرانيا بعيدَين عن القمة، وإنما كانا حاضرين بقوة في البيان المشترك. لكن تلك التحديات العالمية تراجعت للحظات بينما كان الزعماء يتجهون نحو نصب غاندي المصنوع من الرخام الأسود لالتقاط صورتهم الجماعية.
وقرر بعض الزعماء، مثل المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السير حفاة القدمين على الأرض المبتلة. وكان الرئيسان جو بايدن والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من الهند، ممن ارتدوا النعال أو الجرموق.
وقف زعماء مجموعة العشرين دقيقة حداد قبل عزف الموسيقى الهندية التقليدية مع خروجهم مارين بضريح غاندي الذي كان مركزاً للنضال الهندي من أجل الحرية.
سار بايدن بجانب مودي بينما وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإلقاء كلمة. وسار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بجانب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وهو ما أظهر التقارب الأخير بين حليفتي الولايات المتحدة. وتحدث لافروف، الذي تجنبه العديد من الزعماء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يضغط على روسيا لاستئناف صفقة حبوب البحر الأسود.
لعل أهم ما ميز رئاسة الهند لمجموعة العشرين هو تأمين إجماع غير متوقع بين القادة، ولا سيما بشأن اللغة المثيرة للجدل المتعلقة بالحرب الروسية، ولكن أيضاً بشأن العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ والاعتراف بالاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في المجموعة.