صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة

وقرر بعض الزعماء، مثل المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السير حفاة القدمين على الأرض المبتلة. وكان الرئيسان جو بايدن والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من الهند، ممن ارتدوا النعال أو الجرموق.

الوقوف دقيقة حداد

وقف زعماء مجموعة العشرين دقيقة حداد قبل عزف الموسيقى الهندية التقليدية مع خروجهم مارين بضريح غاندي الذي كان مركزاً للنضال الهندي من أجل الحرية.

سار بايدن بجانب مودي بينما وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإلقاء كلمة. وسار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بجانب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وهو ما أظهر التقارب الأخير بين حليفتي الولايات المتحدة. وتحدث لافروف، الذي تجنبه العديد من الزعماء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يضغط على روسيا لاستئناف صفقة حبوب البحر الأسود.

إجماع غير متوقع

لعل أهم ما ميز رئاسة الهند لمجموعة العشرين هو تأمين إجماع غير متوقع بين القادة، ولا سيما بشأن اللغة المثيرة للجدل المتعلقة بالحرب الروسية، ولكن أيضاً بشأن العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ والاعتراف بالاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في المجموعة.