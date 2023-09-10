Icon

هروب عريس ليلة الزفاف والأب ينقذ الموقف بطريقته الخاصة Icon مقتل وإصابة 6 في تحطم طائرة بالمجر Icon جماهير الاتحاد: رحيل مارسيلو غروهي مرفوض Icon صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة Icon جامعة أم القرى تدعو الطلاب الدوليين للتقديم عبر منصة ادرس في السعودية Icon الشبابيون يدعمون ماجد المرزوقي بعد إيقافه سنة Icon وفاة مواطن بسبب وجبة طعام بجدة Icon روسيا ترى إعلان مجموعة العشرين متوازنًا Icon محامٍ لـ “المواطن”: حالة واحدة يعاقب فيها ولي الأمر Icon لقطات لإخلاء طائرة صينية بعد اشتعال النيران بمحركها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بمثابة رسالة أخرى تشير إلى صعود الهند

صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
صورة جماعية لقادة قمة العشرين لها رمزية ودلالة كبيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جاءت الصورة الجماعية لقادمة قمة العشرين في صدارة اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعد القرار الذي اتخذه مودي باستغلال اليوم الثاني والأخير من قمة مجموعة العشرين لتذكير ضيوفه برمز الأمة، وكان بمثابة رسالة أخرى تشير إلى صعود الهند.

صورة جماعية لمجموعة العشرين

وتعد الصورة الجماعية تقليدًا لمجموعة العشرين، فيما يقدم لمحةً نادرةً وصريحةً عن التفاعل بين الزعماء، بينما غاب عن تشكيلة هذا العام الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما لم يحضر القمة وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها. وكان أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك (الذي نادراً ما يغادر الأميركتين) غائباً أيضاً.

قد يهمّك أيضاً
سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين

سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الصورة لن تكون جماعية على النحو التقليدي بسبب الخلاف على أن تشمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حل محل بوتين.

أجواء الصورة الجماعية

ولم يكن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وحرب بوتين على أوكرانيا بعيدَين عن القمة، وإنما كانا حاضرين بقوة في البيان المشترك. لكن تلك التحديات العالمية تراجعت للحظات بينما كان الزعماء يتجهون نحو نصب غاندي المصنوع من الرخام الأسود لالتقاط صورتهم الجماعية.

وقرر بعض الزعماء، مثل المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السير حفاة القدمين على الأرض المبتلة. وكان الرئيسان جو بايدن والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من الهند، ممن ارتدوا النعال أو الجرموق.

الوقوف دقيقة حداد

وقف زعماء مجموعة العشرين دقيقة حداد قبل عزف الموسيقى الهندية التقليدية مع خروجهم مارين بضريح غاندي الذي كان مركزاً للنضال الهندي من أجل الحرية.

سار بايدن بجانب مودي بينما وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإلقاء كلمة. وسار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بجانب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وهو ما أظهر التقارب الأخير بين حليفتي الولايات المتحدة. وتحدث لافروف، الذي تجنبه العديد من الزعماء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يضغط على روسيا لاستئناف صفقة حبوب البحر الأسود.

إجماع غير متوقع

لعل أهم ما ميز رئاسة الهند لمجموعة العشرين هو تأمين إجماع غير متوقع بين القادة، ولا سيما بشأن اللغة المثيرة للجدل المتعلقة بالحرب الروسية، ولكن أيضاً بشأن العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ والاعتراف بالاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في المجموعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎