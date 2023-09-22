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احتفالات اليوم الوطني

صورة وتعليق.. نحلم ونحقق

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
صورة وتعليق.. نحلم ونحقق
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مجموعة من الصور لقطات من احتفالات اليوم الوطني اليوم في بعض المناطق بالمملكة، والتي تحمل العديد من المعاني والمشاعر تحت عنوان “نحلم ونحقق”.

ونشرت وكالة “واس”، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، لقطات مصورة من احتفالات اليوم الوطني مليئة بمشاعر الفخر والاعتزاز لأبناء الوطن بالعيد الوطني.

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اليوم الوطني الـ 93

تحتفي السعودية قيادةً وشعبًا يوم غدٍ السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.

ويستذكر أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضه اليوم، هذا المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، وطامحين لمستقبل يحقق أحلامهم ويرسم طريقًا ذا خطى ثابتة للأجيال المتعاقبة، تحت ظل قيادة حكيمة سارت بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وسخرت كل السبل لراحة المواطن والمقيم، ليعيشوا بكرامة وعزة وسلام وأمان.

 

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