صور تذكارية لجماهير الهلال والاتحاد مع كأس دوري روشن

حرصت مجموعة كبيرة من جماهير ناديي الهلال والاتحاد على التقاط الصور التذكارية مع كأس دوري روشن، وذلك قبل أقل من 3 ساعات على مباراة الفريقين في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن موسم 2023/2024.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” الإخبارية” عبر منصة ” إكس” مجموعة من جماهير الناديين وهي تلتقط صورًا تذكارية مع كأس البطولة المتواجد في محيط ملعب الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاق الكلاسيكو الليلة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

حكام مباراة الهلال والاتحاد

ويقود المباراة، طاقم تحكيم غواتيمالي بقيادة ماريو إسكوبار مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ويُساعده لويس فينتورا وهامبرتو بانجوج، الحكم الرابع عبدالله الحربي، الباراغوياني إيليس ميرليس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

يذكر أن الهلال كان فاز على نادي الاتحاد في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية في أغسطس الماضي بثلاثية مقابل هدف.