Icon

صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير Icon التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة اليوم الوطني 93 Icon محمد بن راشد يعلن عن وظيفة شاغرة بمنصب وزير Icon الألعاب النارية تُزين سماء الخبر ابتهاجًا باليوم الوطني Icon فرقاطة الرعب تعود إلى روسيا بعد مهمة الـ 261 يوماً Icon وزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت في ملف سد النهضة Icon بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.06 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نقلة نوعية ونهضة في البنية التحتية وتهيئة للقاصدين

صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، صورًا جوية لما شهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في البنية التحتية؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ93.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “93 عامًا شهد خلالها الحرمان الشريفان نقلة نوعية بالنهوض بالبنية التحتية وتطويرها وتهيئتها لقاصديهما”.

قد يهمّك أيضاً
شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن

شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن

هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني

هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة

الرياضة
أهالي الجوف ومكة المكرمة ينشدون الفرح ابتهاجًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أهالي الجوف ومكة المكرمة ينشدون الفرح ابتهاجًا...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال
السعودية اليوم

محمد بن سلمان لـ fox news: أحب...

السعودية اليوم
اشتعال أزمة عبدالرحمن العبود مع نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

اشتعال أزمة عبدالرحمن العبود مع نهاية الميركاتو

آخر الاخبار
سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

سبيس إكس تطلق طاقمها إلى محطة الفضاء...

العالم
التعاون يهزم الوحدة ويتقاسم الصدارة مع الهلال
الرياضة

التعاون يهزم الوحدة ويتقاسم الصدارة مع الهلال

الرياضة
السعودية تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”
السعودية اليوم

السعودية تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”

السعودية اليوم
الجماهير: مستوى المنتخب السعودي لا يُبشر قبل آسيا
الرياضة

الجماهير: مستوى المنتخب السعودي لا يُبشر قبل...

الرياضة