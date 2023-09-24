صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، صورًا جوية لما شهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في البنية التحتية؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ93.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “93 عامًا شهد خلالها الحرمان الشريفان نقلة نوعية بالنهوض بالبنية التحتية وتطويرها وتهيئتها لقاصديهما”.