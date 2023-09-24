صور جوية للحرمين الشريفين توثق 93 عامًا من التطوير التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة اليوم الوطني 93 محمد بن راشد يعلن عن وظيفة شاغرة بمنصب وزير الألعاب النارية تُزين سماء الخبر ابتهاجًا باليوم الوطني فرقاطة الرعب تعود إلى روسيا بعد مهمة الـ 261 يوماً وزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت في ملف سد النهضة بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.06 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض
استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، صورًا جوية لما شهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في البنية التحتية؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ93.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “93 عامًا شهد خلالها الحرمان الشريفان نقلة نوعية بالنهوض بالبنية التحتية وتطويرها وتهيئتها لقاصديهما”.