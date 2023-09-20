Icon

ارتفاع الأسهم الأمريكية قبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة Icon علي سعيد الكعبي: الدوري السعودي إضافة لكل إعلامي Icon يوتيوب وهمي يسرق بيانات أجهزة أندرويد Icon الاتحاد السعودي يكشف آلية مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية Icon 30 فعالية متنوعة في احتفالات الباحة باليوم الوطني Icon البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا Icon صدمة سعرية لأسعار النفط بعد اقترابه من 100 دولار Icon عيشها واحتفل بأجمل وطن.. حفلات الويكند غير Icon علي سعيد الكعبي ينضم إلى قنوات SSC Icon الأرصاد: رياح شديدة على مكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تأتي في سياق تحولات إقليمية وعالمية

صور من مقابلة محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
صور من مقابلة محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية، صورًا ولقطات من مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي ستبث كاملة عند الساعة الواحدة من صباح الخميس.

ومن المقرر أن تبث قناة “FOX News” الأمريكية في تمام الساعة 1 من صباح غد الخميس، مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

قد يهمّك أيضاً
3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك

3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك

هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب

هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب

مقابلة ولي العهد مع قناة فوكس

وكانت قناة “فوكس نيوز” قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المقابلة ستغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب مقابلة ولي العهد المرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومستجدات إقليمية وعالمية.

ولي العهد خلال مقابلة مع قناة فوكس

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية