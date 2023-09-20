صور من مقابلة محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز

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بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية، صورًا ولقطات من مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي ستبث كاملة عند الساعة الواحدة من صباح الخميس.
ومن المقرر أن تبث قناة “FOX News” الأمريكية في تمام الساعة 1 من صباح غد الخميس، مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.
وكانت قناة “فوكس نيوز” قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المقابلة ستغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.
وتكتسب مقابلة ولي العهد المرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومستجدات إقليمية وعالمية.