Icon

العثور على بيضة ذهبية في قاع البحر يثير لغزًا Icon أمريكا ترسل ذخائر يورانيوم منضب لأوكرانيا Icon المنتخب السعودي يفتتح مشوار التصفيات بثلاثية في منغوليا Icon وظائف شاغرة بشركة النهدي في 3 مدن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية Icon تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك وتكلفته باهظة Icon لقطات لحضور بدر بن سلطان حفل مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم Icon 7 لاعبين ينافسون رونالدو في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا Icon مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله Icon صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الأمم المتحدة تعلن بدء الانهيار المناخي

صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
صيف 2023 سجل أعلى درجات حرارة في تاريخ العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تستمر موجات الحر في ضرب أجزاء كبيرة من العالم، بينما أفاد العلماء أن هذا الصيف القاتل والمميت كان الأكثر سخونة على الإطلاق، وبفارق كبير.

الصيف الأكثر سحونة بالتاريخ

وشهدت الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023 أعلى درجات حرارة على الإطلاق، حيث كانت الفترة الأكثر دفئًا على كوكب الأرض منذ بدء تسجيل درجات الحرارة العالمية في عام 1940، وفقًا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله

مقيم يشيد بسرعة تجاوب الدفاع المدني لإنقاذ طفله

بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية هذا الصيف 16.77 درجة مئوية، وفقًا لكوبرنيكوس، وهو ما يزيد بمقدار 0.66 درجة مئوية عن متوسط الفترة من 1990 إلى 2020، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس 2019، بنحو 0.3 درجة مئوية.

بيانات صيف 2023

وأكدت البيانات العلمية حول صيف 2023، أنه كان صيفًا حارًا للغاية بالنسبة لأجزاء من نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مع موجات حر قياسية ودرجات حرارة غير مسبوقة في المحيطات.

شهد الكوكب آحر شهر يونيو/حزيران على الإطلاق، تلاه شهر يوليو/تموز الأكثر سخونة، وكلاهما حطم الأرقام القياسية السابقة بفارق كبير عن آخر رقم مسجل.

الانهيار المناخي

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” في بيان أن “الانهيار المناخي قد بدأ”.

وكان مرصد كوبرنيكوس للمناخ، قد أفاد في وقت سابق بأن العالم شهد أكثر أشهر يونيو حرًا على الإطلاق مع ارتفاع حرارة المحطيات جراء التغير المناخي وظاهرة النينيو حيث سجلت الحرارة ارتفاعًا بنسبة 5ر0 درجة مئوية فوق معدل عامي 1991 و2020 متجاوزًا بكثير المستوى القياسي السابق العائد لشهر يونيو عام 2019.

تحطيم المستويات القياسية

يذكر أن شهر يوليو عام 2023 حطم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرًا على الإطلاق في العالم بفارق 33ر0 درجة مئوية عن شهر يوليو عام 2019 وسجل هذا الشهر الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة 0.27 درجة مقارنة مع أشهر يوليو في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.

وفي حين يركز العلماء بشكل أكبر على ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى الطويل، فإن هذه الانتهاكات المؤقتة تشكل معاينة مهمة لما يمكن أن يتوقعه العالم من شكل فصل الصيف عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة.

أضرار تغير المناخ

وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في بيان: “شهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية صيفاً حافلاً بالظواهر المتطرفة، حيث أدت موجات الحر المتكررة إلى تأجيج حرائق الغابات المدمرة، والإضرار بالصحة، وتعطيل الحياة اليومية، وإحداث خسائر دائمة على البيئة”. .

ويقول العلماء إن العام المقبل من المرجح أن يكون أكثر سخونة، نظرًا لوصول ظاهرة النينيو، وهي تقلبات مناخية طبيعية تؤدي إلى درجات حرارة سطح البحر أكثر دفئًا من المتوسط وتؤثر على الطقس.

ظاهرة النينيو

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير مرصد كوبرنيكوس، لشبكة CNN: “إن ظاهرة النينيو تتطور في محيط أكثر دفئًا من أي ظاهرة النينيو سابقة، لذلك نحن نراقب باهتمام كيف يتطور هذا الحدث من حيث القوة والتأثير”.

وأضافت بيرجيس”سيزداد الأمر سوءًا إذا استمر العالم في حرق الوقود الأحفوري الذي يسخن الكوكب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف