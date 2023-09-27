ضبط أطراف مشاجرة وقعت في مكان عام بالرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام، فإنه تم ضبط أطرافها، وهم 3 أشخاص وآخر وثق ونشر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وحسب بيان الأمن العام، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.