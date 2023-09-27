ضبط أطراف مشاجرة وقعت في مكان عام بالرياض

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام، فإنه تم ضبط أطرافها، وهم 3 أشخاص وآخر وثق ونشر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وحسب بيان الأمن العام، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
🎥 | الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تضبط أطراف مشاجرة في مكان عام وآخر وثق ونشر. pic.twitter.com/EUE0cUxyX5
— الأمن العام (@security_gov) September 27, 2023