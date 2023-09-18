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في إطار الجولات التفتيشية والرقابية

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض
المواطن - واس

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ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، رتبًا وشعارات وأقمشة رسمية في محلات مخالفة لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.

جولات تفتيشية ورقابية

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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يذكر أن الجولات التفتيشية تنفذ بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

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