ضبط شخص لنشره معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية بعسير

ألقت دوريات الأمن بمنطقة عسير القبض على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية، مخالفًا بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.