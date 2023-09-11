إقبال كبير على معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الثاني دومفريس يخطف الأنظار مع منتخب هولندا مهرجان كيكون يجمع 14 فرقة كورية في السعودية ضبط شخص لنشره معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية بعسير طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان منظومة التنمية توفر 30 مليار ريال في النصف الأول من 2023 تشكيل مباراة مصر وتونس المتوقع مدني عسير ينفذ فرضية لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن السيول غدًا مشاريع واستثمارات مليارية بين السعودية والهند أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني
ألقت دوريات الأمن بمنطقة عسير القبض على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية، مخالفًا بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.