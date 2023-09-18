ضبط عدد من المتسولين بالشرقية منهم امرأة تسولت أمام الجوامع

الذهب يسجل أعلى تسوية منذ بداية سبتمبر الملايين من أجهزة iPhone تتلقى تحديثًا مجانيًّا لنظام iOS 17 تفشي الأمراض بين السكان في ليبيا نادي الاتحاد يتصدر المجموعة الثالثة بعد ثلاثيته في أولماليك بتر أطراف أمريكية تناولت وجبة سمك زلزالان أقوى من 6 درجات يضربان تايوان واليابان إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال ونافباخور طلائع الجيش يفتتح الدوري المصري بثنائية في البنك الأهلي الجيش الأمريكي يبحث عن مقاتلة من طراز F-35
أعلن الأمن العام رصد وضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في مختلف مناطق السعودية.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم في بالمنطقة الشرقية من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يقوم بالتسول بالطريقة مباشرة من قائدي المركبات.
وأضاف: رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة من المارة.
واستطرد: كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية .
#لاتعطيهم
#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/xeqUOUNpdZ
— الأمن العام (@security_gov) September 18, 2023