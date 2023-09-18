ضبط عدد من المتسولين بالشرقية منهم امرأة تسولت أمام الجوامع

أعلن الأمن العام رصد وضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في مختلف مناطق السعودية.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم في بالمنطقة الشرقية من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يقوم بالتسول بالطريقة مباشرة من قائدي المركبات.

تسول امرأة يمنية

وأضاف: رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة من المارة.

واستطرد: كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.