Icon

تلميح مثير من وليد الفراج حول صفقة محمد صلاح والاتحاد Icon دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات Icon عبدالرحمن العبيد مرشح لمغادرة الهلال Icon البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري Icon إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة Icon وصول 50 ألف مهاجر لإيطاليا خلال شهرين Icon لحظة هروب عاملات منزليات من منزل كفيلهن Icon استبعاد رونالدو من المرشحين لـ الكرة الذهبية 2023 وبنزيما ينافس ميسي Icon حقيقة توفير سيارات صينية لكل فقراء العالم Icon 12 وظيفة شاغرة بفروع شركة الفنار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط عدد من المتسولين بالشمالية وحائل

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
ضبط عدد من المتسولين بالشمالية وحائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين بالحدود الشمالية وحائل، ضمن الجهود الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل الوقائع

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الأردنية بمنطقة الحدود الشمالية يقوم بالتسول بطريق غير مباشرة عبر مركبته، مدعيًا احتياجه إلى المال.

قد يهمّك أيضاً
مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني

بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني

وأضاف الأمن العام: رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بالطريقة المباشرة من المارة وقائدي المركبات.

التسول بحائل

ولفت الأمن العام إلى أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بالشكل المباشر، أمام المحلات التجارية بمنطقة حائل.

وأردف: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بالشكل المباشر من المارة، بمنطقة حائل أيضًا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف