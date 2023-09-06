ضبط عدد من المتسولين بالشمالية وحائل

أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين بالحدود الشمالية وحائل، ضمن الجهود الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل الوقائع

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الأردنية بمنطقة الحدود الشمالية يقوم بالتسول بطريق غير مباشرة عبر مركبته، مدعيًا احتياجه إلى المال.

وأضاف الأمن العام: رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بالطريقة المباشرة من المارة وقائدي المركبات.

التسول بحائل

ولفت الأمن العام إلى أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بالشكل المباشر، أمام المحلات التجارية بمنطقة حائل.

وأردف: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بالشكل المباشر من المارة، بمنطقة حائل أيضًا.