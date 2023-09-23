ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر

ضبط مرور منطقة حائل، اليوم السبت، قائدة مركبة لارتكابها مخالفة عكس السير، معرضة حياتها والآخرين للخطر.

الإحالة للهيئة المرورية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه تم إحالتها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقها.