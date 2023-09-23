ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر

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ضبط مرور منطقة حائل، اليوم السبت، قائدة مركبة لارتكابها مخالفة عكس السير، معرضة حياتها والآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه تم إحالتها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقها.
ضبط مرور منطقة حائل قائدة مركبة لارتكابها مخالفة عكس السير، معرضة حياتها والآخرين للخطر، وتم إحالتها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقها.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/Df27plA9An
— المرور السعودي (@eMoroor) September 23, 2023