ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالباحة وعرض حياة الآخرين للخطر

أعلن المرور السعودي ضبط قائد مركبة بالباحة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وعرض سلامة الآخرين للخطر.

تفحيط وتجهيزات

وقال المرور في منشور عبر منصة إكس: إن مرور منطقة الباحة ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وتركيب تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

العقوبات النظامية

وأوضح المرور أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.