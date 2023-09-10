ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالباحة وعرض حياة الآخرين للخطر

تحديد هوية 2 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد 22 عامًا أول تعليق لبايدن بعد ارتداء الوشاح الهدية من مودى بقمة العشرين خلال 10 أشهر .. اليابان تحرج مدرب منتخب ألمانيا مرتين ! لغة الاقتصاد تسيطر على أجندة ولي العهد في قمة العشرين تركي آل الشيخ: تذاكر فيلم تشيللو تجاوزت 15 ألف تذكرة سقوط قذائف على القوات اللبنانية بعين الحلوة والجيش يعلق 8 كلمات من حمدالله أثارت غضب جماهير الاتحاد الملك سلمان وولي العهد يوجّهان بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات لضحايا زلزال المغرب ردة فعل الفنانة سعاد عبدالله على تعثر مصورها عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها
أعلن المرور السعودي ضبط قائد مركبة بالباحة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وعرض سلامة الآخرين للخطر.
وقال المرور في منشور عبر منصة إكس: إن مرور منطقة الباحة ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وتركيب تجهيزات شبيهة بالمركبات الرسمية، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.