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تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط قائد مركبة وقف بمنتصف الطريق وعرقل السير

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
ضبط قائد مركبة وقف بمنتصف الطريق وعرقل السير
المواطن - فريق التحرير

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ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرّضاً حياة الآخرين للخطر.

ونوهت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه تمت إحالة مرتكب المخالفة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

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