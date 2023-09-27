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جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

عقوبة إشعال النار

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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