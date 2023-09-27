ضبط مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار بمتنزه السودة وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن السفير السديري من رام الله: صباح الخير والأمل صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.