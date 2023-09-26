ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي برنارد هيكل: صراحة محمد بن سلمان أبهرت الأمريكان مسيرة السلام السعودية تستمر لدعم السلم والاستقرار في العالم وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية تدين الهجوم الغادر على قوة دفاع البحرين بالحدود الجنوبية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.85 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (29,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.