Icon

ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير Icon السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي Icon برنارد هيكل: صراحة محمد بن سلمان أبهرت الأمريكان Icon مسيرة السلام السعودية تستمر لدعم السلم والاستقرار في العالم Icon وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية Icon السعودية تدين الهجوم الغادر على قوة دفاع البحرين بالحدود الجنوبية Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.85 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء Icon أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالتهم للنيابة العامة وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
ضبط مروجين وإحباط تهريب الأقراص المحظورة بالشمالية وعسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تهريب الأقراص المحظورة

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (29,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
رونالدو يشارك في فعاليات اليوم الوطني 93

رونالدو يشارك في فعاليات اليوم الوطني 93

ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران

ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة...

الرياضة
كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية
الرياضة

كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي...

الرياضة
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات نوعية للسعودية
السعودية اليوم

لقاءات لـ الخريف في بكين لاستقطاب استثمارات...

السعودية اليوم
العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى
السعودية اليوم

العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى

السعودية اليوم
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند ورئيس وزرائها
محمد بن سلمان

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيسة الهند...

محمد بن سلمان
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

وظائف
“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%
السوق

“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%

السوق