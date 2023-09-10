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تمت إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والكوكايين المخدرتين داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (44) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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