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عثروا على 37 ألف عبوة من المنظفات رديئة التصنيع

ضبط مصنع منظفات مغشوشة تديره عمالة مخالفة بعسير

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
ضبط مصنع منظفات مغشوشة تديره عمالة مخالفة بعسير
المواطن - واس

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم، وبالتعاون مع شرطة المنطقة مصنعًا مخالفًا للأنظمة في محافظة خميس مشيط.

وأوضح فرع التجارة بالمنطقة، أن المصنع المخالف يقوم بإنتاج وتسويق منظفات منزلية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، إضافة إلى إدارته والعمل في جميع مراحل التصنيع فيه بواسطة عمالة غير نظامية ومخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.

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الكميات المضبوطة

وأضاف، أن الفرق الرقابية المختصة ضبطت خلال مداهمة المصنع العمالة المخالفة وهم في مرحلة التجهيز لتسويق أكثر من 37 ألف عبوة من المنظفات المنزلية رديئة التصنيع مع إضافة ملصقات لعلامات تجارية لتسويق المنتج، مؤكدًا أنه تم حجز الكميات المضبوطة واستدعاء أطراف المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

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