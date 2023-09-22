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أحيلوا إلى النيابة العامة

ضبط مقيمين لسرقتهما قواطع كهربائية ونحاسية بالرياض

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
ضبط مقيمين لسرقتهما قواطع كهربائية ونحاسية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية؛ لارتكابهما حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة.

ونوه الأمن العام، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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