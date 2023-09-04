ضبط مقيم استغل الرواسب دون ترخيص في تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية المصرية مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعمل على آليّتين تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.