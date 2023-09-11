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تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية المصرية مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعمل على آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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