الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7% ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك أكثر من 20 اتفاقية بـ منتدى الاستثمار السعودي الهندي ولي العهد ورئيس وزراء الهند يوقعان على اتفاقيات مشتركة بين البلدين ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة الصمان وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية بروميديكس تحصل على 5 ملايين ريال تمويل لسداد فواتير الموردين الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية المصرية مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعمل على آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.