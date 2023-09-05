ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.