وظائف في شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر نيابة عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة يكرّم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن غدًا انطلاق حصص اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل الفاشينستا المتسببة في وفاة شخصين السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية المياه مثالًا.. اهتمام السعودية بحياة البشر يتجاوز حدود الوطن ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سيارة تقتحم مطعماً في تكساس وتصيب 23 شخصاً الخطوط السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.