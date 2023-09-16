ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر الأهلي يهزم التعاون بصعوبة السعودية ثاني بلد عربي يستضيف السوبر الإفريقي 4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة الهلاليون: 60 ألفًا في درة الملاعب للدعم لحظة إصابة مصور مباراة النصر والرائد بعد تصويبة رونالدو توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 60% خلال الخريف الأهلي يتفوق على التعاون بثنائية في الشوط الأول مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن ترامب: مشكلة بايدن ليست السن بل عدم كفاءته
ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر القبض على مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، كما جارِ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
🎥 | قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر تقبض على شخصين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط والقيادة بتهور pic.twitter.com/b4zPnNHYNy
— الأمن العام (@security_gov) September 16, 2023