Icon

ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر Icon الأهلي يهزم التعاون بصعوبة Icon السعودية ثاني بلد عربي يستضيف السوبر الإفريقي Icon 4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة Icon الهلاليون: 60 ألفًا في درة الملاعب للدعم Icon لحظة إصابة مصور مباراة النصر والرائد بعد تصويبة رونالدو Icon توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 60% خلال الخريف Icon الأهلي يتفوق على التعاون بثنائية في الشوط الأول Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon ترامب: مشكلة بايدن ليست السن بل عدم كفاءته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إجالتهما إلى النيابة العامة

ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر القبض على مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، كما جارِ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

قد يهمّك أيضاً
Apple تطلق ساعة ذكية صديقة للبيئة

Apple تطلق ساعة ذكية صديقة للبيئة

الجثث تملأ شوارع درنة الليبية

الجثث تملأ شوارع درنة الليبية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه