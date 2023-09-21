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تم استرداد المركبة وإحالته للنيابة العامة

ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطق سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم استرداد المركبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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