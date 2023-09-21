ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل بالرياض

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تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطق سرق مركبة في وضع التشغيل من أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم استرداد المركبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص سرق مركبة pic.twitter.com/T8jUBGvlON
— الأمن العام (@security_gov) September 21, 2023