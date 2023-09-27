ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف

ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على مواطن لمضايقته فتاة داخل مركبتها برش مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداول.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.