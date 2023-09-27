ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على مواطن لمضايقته فتاة داخل مركبتها برش مادة ثلجية عليها في محتوى مرئي متداول.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة الطائف تقبض على شخص لمضايقته فتاة pic.twitter.com/09yub8Ul66
— الأمن العام (@security_gov) September 27, 2023