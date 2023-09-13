ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي المنتخب السعودي يصل الرياض ارتفاع عدد رخص المحامين في السعودية بنسبة 315% الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب بعدة محاور تهم المستثمر والمواطن والزوار توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35% بدءًا من مارس المقبل
قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مواطن لترويجه في مركبة يقودها (5607) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.