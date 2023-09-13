Icon

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة Icon أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري Icon الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة Icon 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي Icon دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا Icon الخطوط السعودية أول ناقل جوي يشغل رحلاته في مطار البحر الأحمر الدولي Icon المنتخب السعودي يصل الرياض Icon ارتفاع عدد رخص المحامين في السعودية بنسبة 315% Icon الداخلية تشارك بمعرض سيتي سكيب بعدة محاور تهم المستثمر والمواطن والزوار Icon توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35% بدءًا من مارس المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالة أحدهما إلى النيابة العامة

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مواطن لترويجه في مركبة يقودها (5607) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين

غموض مصير غروهي يقلق الاتحاديين

فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي

فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان