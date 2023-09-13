الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم مخالفة دخول المحميات دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
ونوهت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق السعودية
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