Icon

الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال Icon ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح Icon مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا Icon سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال Icon مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية Icon اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة Icon صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة Icon الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة Icon إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة Icon 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم مخالفة دخول المحميات دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

العقوبة

ونوهت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال.

قد يهمّك أيضاً
إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع في الباحة

إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع في الباحة

انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل

انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق السعودية

.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان