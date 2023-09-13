ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم مخالفة دخول المحميات دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

العقوبة

ونوهت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال.

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق السعودية

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