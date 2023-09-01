ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم (9) بنادق هوائية، و(8) طيور مصيدة، و(2) شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و(1020) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة دخول المحميات

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

الإبلاغ واجب وطني

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.