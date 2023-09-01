ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفاكيا خطيب المسجد النبوي: تعبير الرؤى فتوى ولا يجوز الخوض فيه بغير علم الكشف عن حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودية تسجل فائضًا قدره 22.8 مليار ريال في ميزان المدفوعات لبند السفر جمهور الاتحاد ينتظر الإعلان عن ضم راموس طاقم تحكيم غواتيمالي لمباراة الهلال والاتحاد وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض خطيب المسجد الحرام: أمتنا الإسلامية لها وزنها وثقلها وقيمتها ومكانتها
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم (9) بنادق هوائية، و(8) طيور مصيدة، و(2) شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و(1020) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.