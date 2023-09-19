ضبط 15 مواطنًا لارتكابهم مخالفة صيد بدون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومنطقتي المدينة المنورة والرياض، بحوزتهم (6) بنادق نارية، و(1470) ذخيرة نارية، و(11) بندقية هوائية، و(1386) ذخيرة هوائية، و(69) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.