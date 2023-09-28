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ضمن الحملة الميدانية للمرور

ضبط 1790 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
ضبط 1790 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1790 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

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ضبط المركبات المخالفة

وأوضحت أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

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