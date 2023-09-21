لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني ضبط 1925 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية
ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1925 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لـ ذوي الإعاقة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.