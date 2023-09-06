ضبط 20 مخالفًا استغلوا الرواسب بـ 3 مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

المضبوطات والإجراءات

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حساباه بمنصة “إكس” أنه تم ضبط (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، و (6) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.